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В Лосино-Петровском поздравили с днем рождения детей участников СВО

Дети участников специальной военной операции получили поздравления с днем рождения и памятные подарки на встрече 19 ноября в центре детских инициатив «Дом Первых» в Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча с семьями участников специальной военной операции прошла 19 ноября 2026 года в центре детских инициатив «Дом Первых». В ней участвовали заместитель главы округа Валентина Тропанец, руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Артем Ковалевский и социальный координатор Алиса Штефа.

Поздравления с днем рождения приняли Диана, Захар, Анастасия, Милана и Павел. Детям вручили памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, успехов в учебе и больше поводов для улыбок.

За праздничным чаепитием сотрудники администрации пообщались с мамами детей. Они обсудили насущные вопросы и уточнили, какая адресная помощь сейчас необходима каждой семье. Такие встречи направлены на поддержку семей военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.