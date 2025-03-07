Тело пробило дорогое авто: мужчина выпал из окна подмосковной многоэтажки

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Молодой человек выпал из окна многоэтажки в Химках

На улице Молодежной в Химках из окна многоэтажного дома выпал молодой человек, сообщает «112» .

Парень упал с большой высоты на дорогостоящую китайскую машину. Он буквально смял авто стоимостью 5 с лишним млн рублей.

Причины гибели молодого человека сейчас выясняются.

Ранее жительница ДНР выпала из окна квартиры на пятом этаже во время онлайн-трансляции и разбилась насмерть. Она скончалась сразу.