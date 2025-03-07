Тело пробило дорогое авто: мужчина выпал из окна подмосковной многоэтажки
Молодой человек выпал из окна многоэтажки в Химках
На улице Молодежной в Химках из окна многоэтажного дома выпал молодой человек, сообщает «112».
Парень упал с большой высоты на дорогостоящую китайскую машину. Он буквально смял авто стоимостью 5 с лишним млн рублей.
Причины гибели молодого человека сейчас выясняются.
Ранее жительница ДНР выпала из окна квартиры на пятом этаже во время онлайн-трансляции и разбилась насмерть. Она скончалась сразу.