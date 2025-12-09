сегодня в 18:49

Тело погибшего при крушении Ан-22 в Ивановской области не могут достать из воды

Тело одного погибшего в результате крушения самолета Ан-22 в Ивановской области нашли в воде, сообщает РЕН ТВ .

Спасатели пока не могут достать труп, так как он зажат между обломками борта.

Поисково-спасательные работы остановлены. К ним вновь приступят 10 декабря.

Ранее отмечалось, что на водохранилище сильные волны, которые мешают проведению поисково-спасательных работ.

9 декабря самолет Минобороны России Ан-22 рухнул в Ивановской области в районе Уводьковского водохранилища. Он совершал облет после ремонта. На борту находились 7 человек, предварительно, все они погибли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.