Тело обгорело: в Подмосковье погиб молодой зацепер

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«МК»: молодой зацепер погиб на крыше поезда на МЖД в Подмосковье

На остановочном пункте Хлебниково Савеловского направления МЖД молодой человек погиб во время зацепа, утверждает «МК: срочные новости» со ссылкой на очевидцев. Судя по кадрам с места событий, парень лишился жизни на крыше электрички и, предположительно, его тело обгорело.

Личность и возраст погибшего не уточняются. Судя по фото, на крыше мог погибнуть молодой человек или юноша.

По словам очевидцев, парня сопровождали его друзья, но они «сразу же убежали», когда он погиб.

На опубликованном фото также можно заметить, что погибший лежит в неестественной позе. Предположительно, у него обгорели штаны и обуглилась кожа.

Ранее Следственный комитет сообщал, что труп несовершеннолетней зацеперши нашли на крыше электрички на Горьковском направлении МЖД. На теле девочки нашли признаки электрической травмы.

