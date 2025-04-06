Труп зацеперши 2010 года рождения нашли на крыше электрички МЖД

Рано утром 5 апреля на крыше электрички на перегоне железнодорожных станций «Электроугли — 33 км» Горьковского направления Московской железной дороги обнаружили труп девочки 2010 года рождения. Во время осмотра тела были найдены признаки электрической травмы, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.