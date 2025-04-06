Труп зацеперши 2010 года рождения нашли на крыше электрички МЖД
СК РФ: тело ребенка нашли на крыше электрички на Горьковском направлении МЖД
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Рано утром 5 апреля на крыше электрички на перегоне железнодорожных станций «Электроугли — 33 км» Горьковского направления Московской железной дороги обнаружили труп девочки 2010 года рождения. Во время осмотра тела были найдены признаки электрической травмы, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Погибшая могла быть «зацепером». В пресс-службе Западного МСУТ СК России напомнили об опасностях такого хобби.
Открыто уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д-транспорта, повлекшее смерть человека»).
Ранее сообщалось, что 32 ребенка-зацепера пострадали на железной дороге в Московской области.