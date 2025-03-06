32 ребенка-зацепера пострадали на железной дороге в Подмосковье в 2024 году

За прошлый год на железных дорогах Московской области пострадали и умерли 53 ребенка, из которых 32 были зацеперами, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова на 106-м заседания Мособлдумы

«Количество происшествий на железной дороге увеличилось на 36%, по сравнению с 2023 годом. В 2024 году было 53 происшествия, в результате которых погибло 30 детей, 32 из 53 пострадавших — зацеперы», — заявила Мишонова.

Она добавила, что 14 детей погибло.

По словам детского омбудсмена, с 2021 года, с которого в регионе ведут статистику происшествий на железной дороге, число таких инцидентов выросло на 56%, а количество зацеперов — на 46%.

Кроме того, с начала 2025 года на железной дороге Московской области погибли три подростка-зацепера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.