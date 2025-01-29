3 подростка-зацепера погибли на железной дороге Подмосковья с начала года

С начала 2025 года на железной дороге Московской области погибли три подростка в результате зацепинга — в Реутове, Люберцах и Орехово-Зуевском округах. За последние три года в регионе увеличилось число погибших зацеперов — в 2022-24 гг. зафиксирован 31 смертельный случай, 19 из них произошли в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В основном случаи зацепинга — опасного способа передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы, — фиксируются в теплое время года. Но в этом году в связи с аномально теплой зимой зацеперы появились на железной дороге несколько раньше.

Чаще всего зацеперами становятся подростки от 13 до 15 лет, но встречаются и дети от 10 до 12 лет. Опасность для зацеперов представляет не только возможное падение с поезда, но и удар током, который нарушители могут получить, когда поднимаются на крышу поезда. Данное опасное увлечение также может спровоцировать резкое торможение поезда, в результате чего травмы может получить не только зацепер, но и тысячи пассажиров электропоезда.

Минтранс Подмосковья призывает родителей обратить внимание на данную проблему и рассказать детям об опасности зацепинга, что это не только правонарушение, но и смертельное «развлечение». А также регулярно напоминать общие правила безопасности на ж/д инфраструктуре: быть внимательным и смотреть по сторонам, не отвлекаться на телефон, ожидать поезд на безопасном расстоянии от края платформы, пользоваться только оборудованными переходами через пути. Действия «экстремалов» в соответствии со статьей 11.17 КоАП РФ влекут за собой штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Также нарушители могут понести и уголовную ответственность по статьям 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» и 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Для снижения количества случаев зацепинга железнодорожники вместе с представителями транспортной полиции, Минтранса Подмосковья, администраций городских округов и образовательных учреждений проводят системную профилактическую работу: помимо уроков безопасности в классическом формате в областных школах, открытые уроки проводят и на объектах ж/д инфраструктуры, также ежедневно на станциях проводятся дежурства и рейды сотрудников транспортной полиции и волонтеров, чтобы предотвратить возможные нарушения правил безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.