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Тело мужчины нашли после обрушения породы на руднике в Якутии

При обрушении породы на руднике «Сарылах» в Якутии погиб один человек. Его тело достали из-под завалов, сообщает РИА Новости .

Всего в момент ЧП там находилась смена из 25 человек. 23 из них были оперативно эвакуированы, но двое оказались в ловушке.

Из-под завалов достали одного человека. Он пострадал, но находится в удовлетворительном состоянии. Мужчину госпитализировали.

Второй человек, оказавшийся в ловушке, погиб. Его тело извлекли из-под завалов без признаков жизни.

Причины происшествия выясняются.