В Якутии обвалилась шахта с рабочими

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Двое шахтеров оказались под завалами на якутском руднике «Сарылах»

В результате внезапного обрушения породы на глубине 286 метров подземного рудника «Сарылах» двое горняков оказались отрезанными от эвакуационных выходов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Якутии.

В момент аварии на опасном горизонте находилась смена из 25 человек — 23 работника были оперативно выведены на поверхность.

«В ходе организованного взаимодействия установлено что, на горизонте с отметкой 286 метра при производстве очистных работ, произошло обрушение горной породы», — сказано в сообщении.

Спасательные подразделения МЧС в экстренном режиме развернули оперативный штаб непосредственно у ствола шахты. Горноспасатели приступили к сложной операции по разбору завалов.