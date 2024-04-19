сегодня в 13:33

Тело мужчины нашли на даче в Подмосковье благодаря беспрерывному лаю его собак

В Волоколамском городском округе домашние охотничьи собаки помогли найти труп 51-летнего мужчины. Тело оказалось без гениталий, сообщает «МК» .

Предварительно, мужчина купил 10 бутылок спиртного и уединился на собственной даче с двумя охотничьими собаками. В какой-то момент владельцу дома стало плохо от количества выпитого алкоголя, он скончался.

Через некоторое время голодные собаки начали есть тело своего хозяина. Питомцы успели отгрызть гениталии, прежде чем труп нашли соседи.

Покойного обнаружили благодаря тем самым собакам, которые лаяли несколько дней подряд и привлекли внимание местных жителей.

Ранее в Москве в одной из квартир нашли тела матери и дочери. Предварительно установлено, что женщин зарезал родственник.