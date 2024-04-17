Двух мертвых женщин нашли в московской квартире

Зарезанную женщину и ее мать обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы

Тела женщины и ее матери нашли в квартире жилого дома на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В среду в квартире многоэтажки на улице Тайнинская в Лосиноостровском районе обнаружены тела двух женщин с ножевыми ранениями. Предварительно, смертельные телесные повреждения им причинил родственник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Работу правоохранительных органов на месте преступления координирует и. о. Бабушкинского межрайонной прокуратуры Глеб Матвеев.

Ранее тело женщины 1969 года рождения с ножевым ранением в области живота нашли в квартире на севере Москвы.