Тело молодой девушки всплыло из реки вблизи школы в Петербурге
После потепления тело молодой девушки всплыло из реки вблизи школы в Санкт-Петербурге. На месте работают следователи, сообщает «Mash на Мойке».
В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего. Девушка была одета — на ней куртка, штаны и обувь.
Предположительно, вмерзшее в лед тело удалось обнаружить только с потеплением. Поблизости находится мост, с которого девушка могла упасть в воду. Это одна из версий, которую рассматривают следователи.
Ранее в Карелии 34-летний лыжник отправился в поход в Лахденпохский район и заблудился. Мужчина сошел с лыжни и замерз насмерть.
