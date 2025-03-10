Тело Героя России Сергея Чебнева нашли в освобожденной Малой Локне

В Малой Локне Курской области было обнаружено тело Героя РФ Сергея Чебнева, который погиб при обороне данного населенного пункта в августе, сообщает ТАСС .

Тело нашли возле здания женской колонии. Его достали из-под завалов.

Об обнаружении тела сообщили вдове Чебнева Ольге.

Офицер совершил подвиг в Курской области в августе прошлого года. Он 12 дней руководил обороной Малой Локни, удерживая позиции около Суджи. 18 августа украинские силы ударили по селу и высадили десант.

Чебнев и его отряд решили выбить врага. В ходе боя группу обстреляли минометы и дрон-камикадзе противника. Подполковник был смертельно ранен. Действия офицера помогли задержать наступление ВСУ. Благодаря им ВС РФ смогли перебросить резервы.

За подвиг Чебневу присвоили звание Героя РФ. 6 марта президент РФ Владимир Путин вручил «Золотую звезду» вдове офицера.