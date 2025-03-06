Владимир Путин вручит звезду Героя РФ Сергея Чебнева его вдове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в четверг глава государства Владимир Путин вручит «Золотую звезду» Героя РФ Сергея Чебнева его вдове, сообщает ТАСС .

Сергей Чебнев был командиром батальона. Он погиб при обороне Малой Локни в Курской области. Его посмертно наградили званием Героя России.

Песков уточнил, что президент встретится с Ольгой Чебневой в своем рабочем кабинете.

«Это вдова Сергея Чебнева, и Путин вручит вдове „Золотую звезду“ Героя Российской Федерации посмертно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.