Тело дочери миллионера Майка Линца подняли с утонувшей яхты у берегов Сицилии

Итальянские СМИ сообщают, что тело 18-летней дочери британского миллионера Майка Линча нашли в одной из кают затонувшей у берегов Сицилии суперъяхты Bayesian, сообщают РИА Новости .

Поднятое на поверхность тело жертвы кораблекрушения является последним. Таким образом, число погибших суперъяхты достигло семи человек. Тело дочери миллионера нашли лишь спустя пять дней после того, как Bayesian затонула.

Расследованием крушения яхты занимается прокуратура. Пятидесятиметровое судно затонуло 19 августа. Предполагается, что все случилось из-за налетевшего смерча.

Всего на борту находилось 22 туриста. Семь из них не выжили. Остальных — спасли. Теперь все обстоятельства случившегося устанавливают компетентные органы.