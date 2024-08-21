У берегов Сицилии нашли тело пятого пропавшего с затонувшей суперъяхты Bayesian

Водолазы остановили поисково-спасательную операцию в районе затонувшей суперъяхты Bayesian, где без вести пропали шесть пассажиров. Тела пятерых уже нашли, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Тело пятого погибшего нашли в районе кораблекрушения у берегов Сицилии, но на сушу его поднимут только 22 августа. На ночь спасатели приостановили работы.

На поверхность уже подняли четыре тела. Пятое — обнаружили в одном из внутренних помещений яхты. Осталось найти последнего человека, который числится без вести пропавшим после крушения Bayesian.

Парусная яхта затонула 19 августа из-за налетевшего на нее смерча. По словам спасателей, найти живыми пропавших шансов практически нет. В момент происшествия на судне было 22 человека, в том числе британский мультимиллионер Майк Линч. Он также пропал.

Число жертв трагедии достигло уже шести. Одного погибшего нашли сразу, шестеро числились без вести пропавшими. На момент публикации заметки тела пятерых из пропавших — найдены.