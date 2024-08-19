Британский мультимиллионер исчез после крушения яхты у берегов Сицилии

Telegraph: «британский Билл Гейтс» мог быть среди пропавших у берегов Сицилии

Британский мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии. Всего на борту находились 22 человека, сообщает РИА Новости .

В понедельник утром у побережья итальянского города Портичелло из-за налетевшего смерча потерпело крушение парусная яхта Bayesian с иностранными туристами, большинство из которых были составляли британцы. Всего на борту судна находились 22 человека.

«Британский технопредприниматель Майк Линч пропал без вести после затопления суперъяхты у берегов Сицилии», — пишет газета Telegraph.

Из материала следует, что в результате крушения судна 1 человек погиб, еще 6 пропали без вести. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, в числе спасенных супруга предпринимателя Анджела Бакарес.

В 1996 году Майк Линч основал компанию по разработке программных решений Autonomy, которая стала одним из крупнейших предприятий в Великобритании. В связи с успехами компании Линч получил прозвище «британский Билл Гейтс». В 2011 году Autonomy была продана американской компании за 8,6 млрд фунтов стерлингов.

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