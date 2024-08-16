Особняк из «Полтергейста» в Калифорнии может купить миллионер из России

Миллионер из РФ может стать владельцем особняка из фильма ужасов «Полтергейст»

Российский миллионер с американским гражданством может стать новым владельцем особняка из фильма ужасов «Полтергейст», но кто он — пока не разглашается, сообщает Telegram-канал Mash .

Недвижимость в Калифорнии выставили на продажу за 1 174 999 долларов, но никто из местных жителей не выразил желание стать владельцем дома из хоррора «Полтергейст». Тогда риелторы приняли нестандартное решение — разослали объявления о продаже по всему миру.

Через некоторое время риелторы стали получать отклики от потенциальных владельцев особняка. Одним из них стал российский миллионер с американским гражданством, однако его имя пока держится в секрете.

Кто еще готов купить дом из фильма ужасов, не уточняется.