Водолазы нашли два тела в районе затонувшей суперъяхты у берегов Сицилии

В районе крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии нашли два тела

Водолазы продолжают поиски тел в районе затопления суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии в Италии, на борту которой в момент катастрофы находились 22 человека, в настоящее время найдены два тела, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Известно, что на борту затонувшей суперъяхты был британский мультимиллионер Майк Линч. Он — один из шестерых без вести пропавших.

После крушения яхты выяснилось, что из 22 пассажиров один погиб, шестеро пропали. В настоящее время водолазам удалось найти два тела, но опознать их пока не удалось.

Таким образом, число жертв кораблекрушения достигло трех. Еще четыре человека считаются без вести пропавшими, их ищут. Спасатели считают, что найти кого-либо живым практически невозможно.