Спасатели озвучили шансы найти живыми пропавших при крушении суперяхты в Италии

Шансов найти живыми пропавших после крушения яхты в Италии нет — спасатели

В спасательных службах Италии заявили, что шансы найти живыми оставшихся людей, пропавших после крушения суперяхты Bayesian у берегов Сицилии, отсутствуют.

Парусная суперяхта Bayesian стояла на якоре у побережья города Портичелло, расположенного к востоку от Палермо. Судно под британским флагом затонуло во время шторма в 19 августа, после того, как его мачта сломалась. В числе пропавших числится мультимиллионер Майкл Линч, известный как «британский Билл Гейтс», а также председатель совета директоров финансового объединения Morgan Stanley International Джонатан Блумер вместе с супругой.

На борту находились 22 человека, включая 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Большинство из них являются гражданами Великобритании, но среди людей на яхте также были резиденты Новой Зеландии, Шри-Ланки, Ирландии и двое пассажиров с двойным британско-французским гражданством.

В числе пропавших без вести числится соучредитель компании Autonomy, британский мультимиллионер Майкл Линч. Также исчезла его 18-летняя дочь Ханна. Супругу Линча Анджелу Бакарес, владелицу яхты, удалось спасти. Также спасатели ищут находившихся на борту председателя правления банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, его супругу и юриста Clifford Chance Криса Морвилло. Блумер — друг «британского Билла Гейтса», а Морвилло — его адвокат.

В итальянских спасательных службах заявили, что шансы обнаружить живыми людей, пропавших после катастрофы, крайне малы.

«Никогда не говори никогда, но разумно ответить „нет“, — передает радио Sputnik слова сотрудника береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролы, сказанные в беседе с прессой.

Дзагарола не отрицает возможность того, что пропавших нет внутри судна. Тем не менее, учитывая, что яхта быстро пошла ко дну, люди могли просто не успеть выбраться на поверхность.

Вечером в день ЧП местные службы спасения доложили о нахождении 15 выживших Bayesian после крушения, среди которых был годовалый малыш. Некоторые из пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Также спасатели обнаружили тело одного из погибших членов экипажа.