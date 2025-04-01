Тело американского военного нашли в литовском болоте на границе с Белоруссией

Найдено тело последнего из американских военных, которые утонули вместе с БРЭМ M88 Hercules в болоте во время учений на территории Литвы, сообщает Mash .

Инцидент произошел на полигоне в Пабраде 25 марта. Военнослужащим дали задание по ремонту и эвакуации бронемашины. В ходе его выполнения пропали четыре американских военных.

Отмечается, что мужчины заехали в болотистую местность. Техника увязла и ушла под воду. Экипаж также исчез.

Председатель фонда восстановления и охраны болот Нериюс Заблецкис заявил, что болота, где утонули солдаты, даже не было на карте.

Бронемашину нашли только 27 марта, а вот тела военных искали дольше. Экипаж нашли через три дня.

Последнего американского солдата из пропавшей группы разыскивали с помощью вертолета, беспилотников и двух служебных собак. Мертвого военного нашли в литовском болоте на границе с Белоруссией.