Тела завалило обломками: лесовоз разнес частный дом в Чите

сегодня в 18:36

Лесовоз врезался в частный дом в Чите, 3 человека погибли

Страшная трагедия произошла в Чите. Лесовоз врезался в частный дом, есть погибшие, сообщает «112» .

По предварительным данным, у транспорта отказали тормоза. Три человека погибли, еще одного госпитализировали.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что тела погибших завалило обломками. Их пытаются извлечь из-под завалов спасатели. У места происшествия дежурят машины скорой помощи.

Ранее в Шпаковском районе Ставропольского края в результате дорожного происшествия с двумя машинами погибли четыре человека, еще двое детей получили травмы. На месте работала ГАИ, которая показала видео с места происшествия.

