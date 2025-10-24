Текслер: 11 человек не могут найти после взрыва на предприятии в Копейске

Местонахождение 11 человек уточняется после взрыва на предприятии в Копейске. К настоящему моменту подтверждена гибель 12 человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«29 человек получают медицинскую помощь: из них 6 госпитализированы, 5 — в тяжелом состоянии. Остальные наблюдаются амбулаторно», — написал Текслер в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что предприятие объявило о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Родственники погибших получат компенсацию в размере 10 млн рублей. Пострадавшим будет выплачено от 1 до 2 млн рублей — в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Взрыв на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября. По версии следствия, ЧП случилось из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

