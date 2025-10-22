сегодня в 22:55

Текслер сообщил о жертвах после взрыва в Копейске

После того как в Сети распространилась информация об атаках на Челябинск и Копейск, губернатор Челябинской области Александр Текслер в своем Telegram-канале сообщил, что в Копейске действительно произошел взрыв.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — сообщил губернатор.

По словам Текслера, на данный момент жителям города и гражданским объектам ничего не угрожает. Он пообещал населению сообщать подробности случившегося по мере обновления информации.

Ранее в Сети появилось видео пролета вражеских беспилотников в небе над Челябинском.

