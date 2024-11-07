Театр МОСТ в центре Москвы эвакуировали из-за подозрительного пакета

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Театр МОСТ в центре Москвы эвакуировали в четверг вечером из-за подозрительного пакета. На месте работают спецслужбы, сообщает MSK1.ru .

На опубликованных кадрах видно. как вход в театр оцепили специальной лентой. При этом посетители не расходятся и ожидают завершения проверки помещения. На месте работают сотрудники МЧС.

Согласно афише, в этот вечер на главной сцене театра должна была состояться постановка «Поминальная молитва» режиссера Георгия Долмазяна.

Ранее семь человек спасли при ликвидации возгорания в пятиэтажном жилом доме в центре столицы. В результате ЧП есть пострадавший.