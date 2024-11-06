Семь человек спасли при тушении пожара в жилом доме в центре Москвы
МЧС: человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы
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Семь человек спасли при ликвидации возгорания в пятиэтажном жилом доме в центре столицы. В результате ЧП есть пострадавший, сообщает пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло в среду днем в пятиэтажке в 1-м Щипковском переулке. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что пожар случился на 1-м этаже.
Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. Спасатели оперативно эвакуировали из здания 7 человек.
В настоящее время пожар ликвидирован. В результате возгорания пострадал 1 человек.
Ранее женщина 1958 года рождения погибла в результате пожара в квартире жилого дома на Киевской улице в Москве.