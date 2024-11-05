В результате пожара в жилом доме в Москве погибла женщина
В ночь на 5 ноября в квартире жилого дома на Киевской улице в Москве произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщается в Telegram-канале столицы.
После тушения которого обнаружено тело женщины 1958 года рождения.
Причина возгорания устанавливается, проводится экспертиза.
«Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в ведомстве.
Ранее ребенок погиб при пожаре в частном доме в Республике Башкортостан.