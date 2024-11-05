В результате пожара в жилом доме в Москве погибла женщина Происшествия 05 ноября 2024 01:32

В ночь на 5 ноября в квартире жилого дома на Киевской улице в Москве произошел пожар, в результате которого погибла женщина, сообщается в Telegram-канале столицы.

После тушения которого обнаружено тело женщины 1958 года рождения. Причина возгорания устанавливается, проводится экспертиза. «Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в ведомстве. Ранее ребенок погиб при пожаре в частном доме в Республике Башкортостан.