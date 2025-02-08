ТАСС: Житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий

Житель Подмосковья признался в организации четырех диверсий в России в интересах ГУР Украины и сдал всех исполнителей, сообщает ТАСС .

Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Артема Чернова.

Он признался в совершении диверсий и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, раскрыв имена причастных к преступлениям, указано в судебных документах, с которыми ознакомилось агентство.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье мужчин, который причастен к целому ряду диверсий на территории России. Он поджег военную технику, средства связи и транспорт Минобороны РФ.