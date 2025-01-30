В Подмосковье задержали диверсанта, работавшего по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье мужчину 1979 года рождения, который причастен к целому ряду диверсий на территории России. Он работал по заданию Службы безопасности Украины, сообщает РИА Новости .

В 2023 и 2024 году задержанный поджег военный тягач, который находился на ремонте, а также вышку сотовой связи, релейный шкаф и склад с продукцией для Минобороны РФ.

За совершение этих преступлений гражданину обещали прислать поддельные документы, по которым он сможет выехать в Европу. Однако после этого представители киевского режима перестали выходить на связь.

С украинскими кураторами задержанный познакомился в 2023 году в интернете. Его обучили изготовлению самодельных взрывных устройств и основным мерам конспирации.