Таролог-сатанист* совершил обряд на смерть против жительницы Ростовской области

Жительница Ростовской области стала замечать у ворот своего дома страшные магические знаки — некто проводил против нее обряды на смерть. Однажды камеры видеонаблюдения засняли таинственного таролога-сатаниста*, который оставил возле дома жертвы голову коровы, сообщает Baza .

Кристина живет вместе с матерью и ребенком в частном доме в городе Красный Сулин. С недавних пор там начали происходить страшные и зловещие события. Некто проводил возле дома Кристины магические обряды, рисуя на асфальте пентаграммы* и оставляя на месте жуткую атрибутику.

Тогда девушка решила установить камеры видеонаблюдения. Увиденное повергло ее в шок. Неизвестный человек, одетый в черную мантию, ночью пробрался к дому Кристины. Он нарисовал кровью огромную пентаграмму*, провел обряд со свечами и оставил в центре отрезанную голову коровы. Также на этом месте Кристина позднее обнаружила карты Таро.

Тарологи утверждают, что неизвестный оставил у дома жертвы аркан «Смерть» и «десятку мечей». Обычно такие карты применяют в ритуалах на тяжелую болезнь и скорую кончину.

Ранее жителя Липецкой области оштрафовали за фото сатанинских* татуировок. Мужчина признал свою вину, раскаялся и удалил снимки.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.