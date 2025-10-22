1 тыс рублей за сатанизм* в Сети: мужчину оштрафовали за фото татуировок

29-летнего жителя Липецкой области обвинили по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики). Все дело в татуировках мужчины, которые он демонстрировал в Сети, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В разное время в социальных сетях житель региона публиковал фотографии татуировок SATAN, пятиконечных звезд, лица женщины с перевернутым крестом на лбу, головы козла.

Добринский районный суд расценил их как символы движения сатанистов*, которое запрещено в России. Мужчина признал свою вину, раскаялся и удалил снимки. Его оштрафовали на 1000 рублей.

На данный момент в России обсуждается возможность введения ограничений на использование сочетания цифр 666 в автомобильных номерах. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что распространение подобной комбинации, известной как «число зверя», может быть воспринято как проявление неуважения к чувствам верующих.

* Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.

