В России предлагают запретить комбинацию цифр 666 на номерах авто

сегодня в 17:41

Депутат предложил запретить в России номера для авто, состоящие из трех шестерок

В России обсуждается возможность введения ограничений на использование сочетания цифр 666 в автомобильных номерах, сообщает «Абзац» .

Депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что распространение подобной комбинации, известной как «число зверя», может быть воспринято как проявление неуважения к чувствам верующих.

«Введение запрета на комбинацию цифр 666 на государственных регистрационных знаках является логичным и целесообразным шагом в рамках последовательной государственной политики по защите традиционных ценностей», — отметил парламентарий.

Учитывая, что сатанизм* признан государством экстремистской идеологией и его пропаганда запрещена, символика, неразрывно связанная с ним, не должна присутствовать на официальных атрибутах, к которым относятся автомобильные номера, заключил Иванов.

* Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ.