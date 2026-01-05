Танцор сломал ногу на выступлении в балете «Щелкунчик» в Москве
Фото - © Владимир Вяткин/РИА Новости
Инцидент произошел на выступлении в балете «Щелкунчик» в Кремлевском дворце в столице, один из танцоров сломал ногу, сообщает РЕН ТВ.
На концерте пострадал 19-летний юноша. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали у танцора перелом костей плюсны левой стопы.
Также с начала года в России резко выросло число обращений в травмпункты после катаний на тюбингах.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.