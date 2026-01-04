Переломы и смерти: россияне массово калечатся при экстрим-заездах на «ватрушках»

С начала года в России резко выросло число обращений в травмпункты после катаний на тюбингах, сообщает Baza .

Выпавший снег дал возможность россиянам кататься на «ватрушках». Но при этом люди выбирают максимально опасные места для заездов и способы катания.

На склоне в московском районе Митино молодые люди катались «гусеничкой», сцепив несколько тюбингов. Съезжая с горки в очередной раз они попали на кочку, из-за чего один из парней выскочил и на полной скорости влетел в забор.

Пострадавший проведет остаток праздников в больнице — у него врачи диагностировали серьезный перелом руки и ребер.

Также в Махачкале во время заездов мужчина сделал сальто, так как его сбили с ног, пока он пытался добраться до тюбинга.

Особую тревогу у врачей вызывают видео, в которых люди привязывают тюбинги к машинам и катаются по дорогам на очень большой скорости. Во Владимире подобное развлечение закончилось трагедией. 9-летний мальчик вылетел с «ватрушки» в овраг и получил серьезные травмы, он скончался в больнице.

Ранее мужчина на ватрушке мастерски избежал столкновения и спас девочку в Нальчике.

