Крепкий мужчина сбил маленькую девочку ватрушкой на ледяной горке
Парень на тюбинге профессионально избежал столкновения и спас ребенка в Нальчике
0:20
Мужчина на ватрушке мастерски избежал столкновения и спас девочку в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике. Она внезапно выбежала на ледяную горку и перегородила ему дорогу, сообщает «112».
На опубликованной записи мужчина с разгона прыгает на ватрушку и начинает спускаться. Девочка стоит на месте, а затем резко решает перебежать ледяную горку.
Мужчина несется на ватрушке прямо в девочку. Однако в последний момент он сориентировался и поймал ребенка.
Затем мужчина упал с тюбинга и остановился вместе с малышкой на руках. Таким образом, девочка была спасена от травм.
