Крепкий мужчина сбил маленькую девочку ватрушкой на ледяной горке

Парень на тюбинге профессионально избежал столкновения и спас ребенка в Нальчике

Мужчина на ватрушке мастерски избежал столкновения и спас девочку в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике. Она внезапно выбежала на ледяную горку и перегородила ему дорогу, сообщает « 112 ».

На опубликованной записи мужчина с разгона прыгает на ватрушку и начинает спускаться. Девочка стоит на месте, а затем резко решает перебежать ледяную горку.

Мужчина несется на ватрушке прямо в девочку. Однако в последний момент он сориентировался и поймал ребенка.

Затем мужчина упал с тюбинга и остановился вместе с малышкой на руках. Таким образом, девочка была спасена от травм.

