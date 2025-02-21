Танкер сорвался с якоря и врезался в сухогруз у Геленджика

SHOT: у Геленджика танкер врезался в сухогруз

У Геленджика танкер сорвался с якоря и наехал на сухогруз. В результате случившегося два корабля застряли в море, на место следуют спасатели, сообщает SHOT .

Происшествие случилось на стоянке порта Новороссийск. Под натиском сильных волн и ветра танкер Natig Aliyev сорвался с якоря, после чего наехал на сухогруз Begonia S.

Командиры судов утверждают, что их корабли не получили существенных повреждений, однако самостоятельно разойтись уже не смогут.

К месту столкновения отправились спасатели. Сведений о наличии пострадавших не поступало.

20 февраля в Азовском море начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский», следовавший под флагом Панамы. Корабль был загружен 3000 тонн кукурузы и получил пробоину в днище у порта Азов. На помощь сухогрузу отправляли ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов».