Таможенники в Хабаровске нашли голову крокодила в багаже россиянина

Странную находку сделали хабаровские таможенники в багаже россиянина, прибывшего из Вьетнама. Путешественник привез с собой в Россию голову крокодила, сообщает пресс-служба ФТС РФ в Telegram-канале .

Багаж туриста попал под выборочный контроль. Экзотический товар, провозимый россиянином, был обнаружен с помощью рентген-машины.

По словам путешественника, голова крокодила — это сувенир, который он приобрел для личной коллекции. Однако товар он не задекларировал надлежащим образом.

По данным экспертизы, россиянин привез на родину настоящую голову крокодила гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС. В результате на мужчину составили два протокола: по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Туриста оштрафуют, а голову крокодила конфискуют.

Ранее в Москве студента из Китая оштрафовали за контрабанду ракушки. Он приобрел раковину вымершего головоногого моллюска и захотел ее продать, отправив в США почтой.