сегодня в 19:42

В Москве студента из Китая оштрафовали за контрабанду ракушки

В Москве суд вынес приговор 24-летнему студенту из Китая за контрабанду раковины вымершего моллюска. Молодого человека оштрафовали, а ракушку конфисковали, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2024 года фигурант приобрел раковину вымершего головоногого моллюска. Он нашел покупателя в США и решил отправить ему товар через «Почту России». Рыночная стоимость предмета составляет 120 тыс. рублей.

Студент заполнил таможенную декларацию, указав, что отправляет в США «декоративный камень». При этом он знал, что ракушка является культурной ценностью.

Контрабанду выявили таможенники на таможенном посту «Аэропорт Шереметьево». Они определили, что в посылке находится не заявленный предмет.

Китайца задержали по обвинению в контрабанде культурных ценностей. Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Раковина была изъята в пользу государства.

