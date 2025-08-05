В Подмосковье задержан мужчина за попытку отправки военной экипировки в США

Сотрудники почты в Московской области задержали 36-летнего мужчину при попытке отправить в США части российской военной экипировки «Ратник», сообщает «Царьград» .

В Московской области сотрудники почты задержали 36-летнего мужчину, который пытался отправить в США посылку с военной экипировкой. В декларации отправитель указал, что пересылает товары для туризма, страйкбола и хоккея в качестве подарка.

Однако при досмотре сотрудники обнаружили дополнительные предметы, не указанные в документах. Пресс-служба Центрального таможенного управления сообщила, что экспертиза выявила в посылке элементы боевой амуниции «Ратник»: четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде военной техники и вооружения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до одного млн рублей.