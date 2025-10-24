«Там все по плану»: эксперт прокомментировал ситуацию с альпинистами в Непале

Председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко считает, что ситуация с российскими альпинистами при восхождении на одну из высочайших гор мира Манаслу в Непале, не является нештатной, сообщает ТАСС .

Ранее группа альпинистов из России застряла на вершине горы Манаслу в Непале. Уже несколько дней они не могут спуститься с высоты 8163 м.

«Там все по плану. Все работает. Ребята подготовленные», — подчеркнул Яковенко.

По его словам, он недавно связывался с представителями команды, ситуация находится под контролем: у альпинистов есть запас провизии, снаряжение и теплые вещи. Также у них есть время на возможные осложнения, в том числе из-за погоды. Все это было заложено при планировании маршрута. Ухудшение видимости — это не ЧП, а рядовой рабочий момент.

Также собеседник особо отметил высокую квалификацию участников восхождения на Манаслу.

