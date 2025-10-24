Группа российских альпинистов застряла на высоте 8163 м на Манаслу в Непале

Группа альпинистов из России застряла на вершине горы Манаслу в Непале. Уже несколько дней они не могут спуститься с высоты 8163 метра, сообщает SHOT .

22 октября 5 альпинистов под руководством Андрея Васильева покорили вершину Манаслу. Они прошли новый маршрут по Юго-Западной стене в альпийском стиле за 5 дней. Однако при спуске погода резко ухудшилась: начался сильный ветер и снегопад, что создало трудности для группы.

22 октября альпинисты планировали спуститься пешком по плато до отметки 7100 метров, после чего продолжить путь по австрийскому маршруту. Однако из-за ограниченной видимости команда преодолела лишь небольшое расстояние.

Альпинисты связались с местными спасательными службами и запросили экстренную помощь. Россияне сообщили, что физические ресурсы на исходе, так как они постоянно борются с суровыми погодными условиями. В настоящее время группа вынуждена выживать в экстремальных условиях: они спят в палатках при температуре минус 28 градусов и при сильном ветре 42 км/ч.

