Талисман и защитная сила: омичка заявилась в суд с осиновым колом

На вопрос приставов, зачем ей кол, она ответила — это ее талисман, а еще хранилище защитной силы.

Эксцентричная дама отказалась заходить на заседание без оружия. Но осиновый кол у нее изъяли, оставив омичку без защиты.

Ранее 73-летняя пенсионерка из Омска приютила у себя в квартире 66-летнего бездомного мужчину, а он ее зарезал.

