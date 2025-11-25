Талисман и защитная сила: омичка заявилась в суд с осиновым колом
Фото - © Telegram-канал 112
50-летняя жительница Омска пришла в Центральный районный суд с заточенным осиновым колом, сообщает «112».
На вопрос приставов, зачем ей кол, она ответила — это ее талисман, а еще хранилище защитной силы.
Эксцентричная дама отказалась заходить на заседание без оружия. Но осиновый кол у нее изъяли, оставив омичку без защиты.
