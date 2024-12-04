Таксисты в Марокко избили российского дипломата и его жену

В Марокко на российского дипломата и его супругу напала толпа таксистов. Пару избили после того, как услышали их разговор на русском языке, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Касабланке. Группа таксистов стояла возле местного отеля, когда оттуда выходили дипломат и его жена. Мужчины предложили паре свои услуги. Затем они увидели, что россияне ждут водителя, работающего через сервис InDrive.

После этого таксисты начали предъявлять паре претензии. А когда они услышали русскую речь, то напали. Кроме того, толпа избила и таксиста кипрской компании Suol Innovations LTD, который приехал к отелю. Предположительно, таксисты напали на россиян на фоне слухов о том, что РФ якобы хочет сорвать футбольный ЧМ-2030 в Марокко.

Увидев происходящее, сотрудники отеля разогнали толпу. Они вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавших госпитализировали. После этого в городе ввели режим максимальной боевой готовности. Всех нападавших задержали.

Ранее в Солнечногорске задержали таксиста по подозрению в нападении на бойца СВО. В ходе поездки злоумышленник вытолкал мужчину из салона машины, затем прыгнул на его поврежденную ногу.