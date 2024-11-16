В Солнечногорске задержали таксиста по подозрению в нападении на бойца СВО

В подмосковном Солнечногорске на водителя «Яндекс.Такси» завели уголовное дело за нападение на бойца СВО во время поездки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Предварительно установлено, что иностранец, работающий в Подмосковье таксистом, взял заказ от бойца СВО 12 ноября 2024 года. В ходе поездки из-за малозначительного повода водитель напал на пассажира с ампутированными пальцами правой ноги. Злоумышленник вытолкал мужчину из салона машины, затем прыгнул на его поврежденную ногу и скрылся с места преступления.

Боец СВО в итоге попал в больницу, где теперь снова лечит поврежденную конечность. В отношении таксиста-иностранца возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчину задержали.

В ближайшее время фигуранту дела предъявят обвинение в преступлении и будут избирать меру пресечения на период расследования.