Таксиста «закрыли» на 15 лет за изнасилование пассажирки под наркотиками

Таксист в Подмосковье получил 15 лет тюрьмы за изнасилование и смерть пассажирки

Жителя Электростали приговорили к 15 годам тюрьмы в колонии строгого режима. Он опоил наркотиками пассажирку и изнасиловал ее. В итоге женщина скончалась, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В январе прошлого года 51-летний таксист подошел к 31-летней женщине на железнодорожной станции Машиностроитель и предложил подвезти. Когда пассажирка села в такси, мужчина угостил ее напитком, в который подмешал наркотики и лекарства.

Когда жертве стало плохо, сознание помутилось, таксист изнасиловал ее. Состояние женщины ухудшилось, она скончалась. Тогда преступник вывез тело в лес, где его и нашли прохожие спустя трое суток.

Сначала мужчина не признавал свою вину и рассказывал придуманную историю, но следователи поэтапно опровергали его слова. По делу провели около 50 допросов, 12 осмотров, 24 экспертизы. Собранные доказательства легли в основу обвинения.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 39-летнего водителя такси, который изнасиловал девушку, затем довез ее до станции метро «Девяткино» и, высадив из машины, скрылся.

