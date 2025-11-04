Таксист изнасиловал девушку в Петербурге, затем высадил из авто у метро

В Санкт-Петербурге полиция задержала 39-летнего водителя такси, который изнасиловал девушку, затем довез ее до станции метро «Девяткино» и, высадив из машины, скрылся, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что жертва злоумышленника села к нему в машину во дворе на проспекте Науки, 79. Вместо того чтобы отвезти пассажирку по адресу, мужчина изнасиловал ее.

По словам пострадавшей, мужчина совершил преступление в салоне автомобиля. Затем он отвез ее к станции метро «Девяткино».

Через некоторое время полицейским удалось задержать подозреваемого. В настоящее время с ним работают компетентные сотрудники. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

