Таксист изнасиловал девушку в Петербурге, затем высадил из авто у метро
Фото - © Семён Прудий / Фотобанк Лори
В Санкт-Петербурге полиция задержала 39-летнего водителя такси, который изнасиловал девушку, затем довез ее до станции метро «Девяткино» и, высадив из машины, скрылся, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно известно, что жертва злоумышленника села к нему в машину во дворе на проспекте Науки, 79. Вместо того чтобы отвезти пассажирку по адресу, мужчина изнасиловал ее.
По словам пострадавшей, мужчина совершил преступление в салоне автомобиля. Затем он отвез ее к станции метро «Девяткино».
Через некоторое время полицейским удалось задержать подозреваемого. В настоящее время с ним работают компетентные сотрудники. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
