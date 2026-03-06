Таксист пережил клиническую смерть и впал в кому после ДТП в Москве

В Ходынском тоннеле в Москве столкнулись грузовик Hino, «Газель» и автомобиль такси. Водитель последнего в результате ДТП впал в кому, сообщает РЕН ТВ .

Таксиста после аварии пришлось доставать из авто. Затем его госпитализировали в Боткинскую больницу. Мужчина пережил клиническую смерть, но медики смогли реанимировать его. Затем таксис впал в кому.

На месте работают оперативные службы города. Из-за ДТП перекрыты две полосы из пяти. Движение в сторону центра затруднено, водителям порекомендовали пользоваться другими маршрутами.

