Таксист изнасиловал девочку-подростка во время поездки в Ленобласти

Водитель такси изнасиловал девочку-подростка во время поездки в Ленинградской области. Извращенца задержали, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел на территории СНТ «Ягодка» в городе Сертолово. 26-летний таксист надругался над 16-летней школьницей в салоне автомобиля Hyundai Solaris.

О противоправных действиях в отношении девочки узнал отец пострадавшей. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого и задержали его.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

