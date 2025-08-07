сегодня в 12:34

Приезжего в Щелкове подозревают в развращении 12-летнего мальчика

Жители поселка Краснознаменский в Щелкове заявили, что один из приезжих совершил преступление против половой неприкосновенности 12-летнего подростка. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела, сообщает Информационный центр СК России.

По факту произошедшего было открыто уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).

О расследовании Бастрыкину должен отчитаться руководитель ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.

