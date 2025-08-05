Россиянку нашли в окровавленной квартире после группового изнасилования

В Благовещенске местную жительницу обнаружили в окровавленной квартире после группового изнасилования. Подозреваемых задержали, сообщает Amur.life.ru .

Инцидент произошел накануне вечером. В одной из квартир жилого дома № 13/1 на улице Василенко нашли жестоко изнасилованную и избитую 37-летнюю женщину. Пострадавшую с тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Согласно видео с камер наблюдения, около 19:00 в подъезд зашли двое подозреваемых, а вышли около 22:00. В момент преступления в квартире также находились трое детей пострадавшей, в том числе совершеннолетняя дочь. При этом ни дети, ни соседи, которые могли слышать крики жертвы, не вызвали на место сотрудников полиции.

В настоящее время предполагаемые насильники задержаны. В ГСУ СК России по Амурской области отказались от комментариев.

Ранее в Башкортостане участник СВО домогался до девушки, а затем жестко избил ее. Нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилование